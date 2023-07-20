На эти регионы движутся экстремальные циклоны: Гидрометцентр сообщил об ухудшении погоды со дня на день

Фото: Global Look Press

Погода готовит немыслимое. Синоптики предупредили, кому нужно подготовится к ненастью.

В России погода часто преподносит сюрпризы. Только ливни обрушились на Москву, как теперь ненастье надвигается на другие регионы. Гидрометцентр России сообщил о погодных условиях в некоторых областях страны. Согласно наблюдениям синоптиков, на отдельных территориях страны в ближайшее время ожидается значительное ухудшение климата.

По прогнозу, уже 21 июля непогода обрушится на южные регионы России. Как передает метеоцентр, в Ростовской области ожидаются сильные дожди с грозами, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

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Также в этот день ожидается  ухудшение погоды и в Краснодарском крае. Синоптики рассказали, что на Кубани пройдут ливни, а ветер достигнет скорости в 23 метра в секунду. Подобный климат ожидается в Ставропольском крае. Более того, в этом регионе  может пойти град.

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