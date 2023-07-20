Ожидается минусовая температура: синоптики озвучили ужасающий прогноз погоды для жителей Москвы

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Сначала дожди будут идти с рекордным постоянством. Школьникам не повезет, так как лето закончится резко. Октябрь тоже удивит резким похолоданием: столбики термометров начнут опускаться ниже нуля в центральной России уже в самом начале месяца.

Синоптики уверены, что заморозки обрушатся на Москву и Московскую область, а также в другие расположенные рядом регионы. Такая погода станет абсолютно нетипичной для середины осени, пишет PRIMPRESS.