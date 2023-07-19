Взрыв в Сахаре привел к настоящему кошмару: Европу в ближайшие дни накроет 50-градусная жара

В 2023 году уже происходили разные катаклизмы от землетрясений до извержений вулканов. Этим летом также происходят разные погодные аномалии. Синоптики предупредили о том, что в ближайшие дни Европу может накрыть 50-градусная жара. Волна зноя, охватившая Средиземное море, будет усиливаться, поскольку очередной сахарский антициклон угрожает рекордным температурам от Италии до Греции.
Отмечается, что такие аномальные температуры на юге региона могут быть вызваны недавним тепловым взрывом в пустыне Сахара, пишет Bloomberg. Синоптики напомнили, что рекордная температура в Европе составляет 48,8 градусов. Такой показатель был зафиксирован на Сицилии два года назад.
«Новый тепловой взрыв в Сахаре создает еще больше экстремальных условий для Европы», – говорится в материале.
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Сильные ветры приносят дополнительную опасность: пожар уничтожил дома за пределами Афин. На днях министерство здравоохранения страны объявило о чрезвычайных ситуациях в связи с сильной жарой в 23 крупнейших городах Италии. Специалисты отметили, что больше всех пострадает именно Италия, где столбики термометров могут побить температурный рекорд и показать +50 градусов.