Взрыв в Сахаре привел к настоящему кошмару: Европу в ближайшие дни накроет 50-градусная жара

Отмечается, что такие аномальные температуры на юге региона могут быть вызваны недавним тепловым взрывом в пустыне Сахара, пишет Bloomberg. Синоптики напомнили, что рекордная температура в Европе составляет 48,8 градусов. Такой показатель был зафиксирован на Сицилии два года назад.

«Новый тепловой взрыв в Сахаре создает еще больше экстремальных условий для Европы», – говорится в материале.

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Сильные ветры приносят дополнительную опасность: пожар уничтожил дома за пределами Афин. На днях министерство здравоохранения страны объявило о чрезвычайных ситуациях в связи с сильной жарой в 23 крупнейших городах Италии. Специалисты отметили, что больше всех пострадает именно Италия, где столбики термометров могут побить температурный рекорд и показать +50 градусов.