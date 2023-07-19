Этот ужас закончится: синоптики обрадовали жителей Москвы прогнозом на август

В России погода зачастую оказывается переменчивой. В июле москвичи пережили почти все спектр температур от настоящей жары до резкого понижения до всего +11. Эта ночь вошла в число трех самых холодных для июля в целом. А теперь на город обрушились ливни с грозами и ураганным ветром. Синоптики признались, что до августа улучшений не будет.
Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет жителей Москвы в августе. По словам эксперта, столицу вернется тепло. Будет около +25 градусов и отсутствие осадков. Ночи также будут довольно теплыми. Синоптик обещает, что температура не опустится ниже +16...+18 градусов.
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«Опять же, мы не ждем того, что в августе столбики термометра достигнут 30 градусов», – заявила она6 пишет «Вечерняя Москва».
Напомним, накануне на несколько районов столицы обрушилась четверть месячной нормы осадков. В результате улицы затопили, вода попала в метро.