Лето «закончилось» до августа: синоптик дала удручающий прогноз для жителей Москвы

В России погода часто преподносит сюрпризы. В июле была жара, а потом начались пасмурные и серые дни. Более того, 18 июля в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Часть улиц была затоплена. Синоптик Татьяна Позднякова расстроила жителей Москвы и области прогнозом на вторую половину июля. По ее словам, жара уже не вернется как минимум до августа.
По словам эксперта, с 18 июля в столицу и регион накроют ливни и грозы, а также шквалистый ветер. На следующий день погода станет еще опасней с сильными порывами ветра. Только после 20 числа температура стабилизируется, но до конца месяца выше +24 не будет.
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«Словом, тридцатиградусной жары нам ждать не стоит. Максимум, на который мы можем рассчитывать, — это 24 градуса, что для наших широт вполне комфортно», — поделилась Позднякова, пишет «Вечерняя Москва».