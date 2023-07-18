Лето «закончилось» до августа: синоптик дала удручающий прогноз для жителей Москвы

По словам эксперта, с 18 июля в столицу и регион накроют ливни и грозы, а также шквалистый ветер. На следующий день погода станет еще опасней с сильными порывами ветра. Только после 20 числа температура стабилизируется, но до конца месяца выше +24 не будет.

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