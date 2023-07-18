За час затопило улицы: непогода с ливнями и грозами превратила Москву в Венецию (видео)

В Москве погода стала нестабильной. После похолодания только вернулась жара. А 18 июля синоптики предупредили, что идет циклон, который принесет непогоду МЧС России объявили штормовое предупреждение. В итоге всего за один час улицы столицы затопило. Очевидцы стали публиковать кадры, на которых машины утопают в потоках воды.
Синоптики зафиксировали, что в части районов города выпало свыше четверти месячной нормы осадков.
«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки», — сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.
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Больше всего осадков выпало в ЦАО, чуть меньше в СВАО и САО. Средняя норма осадков в Москве для июля — 90 мм. Из-за сильного ливня вода попала в некоторые станции метро. Капающую с крыши воду видели и в здании Госдумы и Совете Федерации, передавало «РИА Новости».
В связи с последствиями непогоды вечером могут возникнуть пробки. Во время ливня колесо обозрения «Солнце Москвы» заглохло с людьми внутри. Стеклянные кабины защищали от ветра и дождя. Сотрудникам аттракциона пришлось докручивать колесо в ручном режиме, чтобы вызволить посетителей.