За час затопило улицы: непогода с ливнями и грозами превратила Москву в Венецию (видео)

Синоптики зафиксировали, что в части районов города выпало свыше четверти месячной нормы осадков.

«В период с 14:00 до 15:00 на город обрушились сверхинтенсивные осадки», — сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

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Больше всего осадков выпало в ЦАО, чуть меньше в СВАО и САО. Средняя норма осадков в Москве для июля — 90 мм. Из-за сильного ливня вода попала в некоторые станции метро. Капающую с крыши воду видели и в здании Госдумы и Совете Федерации, передавало «РИА Новости».

