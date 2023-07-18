Объявлено штормовое предупреждение — обрушатся ливни и град: погода в Москве снова резко испортится

«Сегодня столица окажется в теплом секторе небольшого, но активного циклона, а во второй половине дня скажется влияние связанного с ним холодного атмосферного фронта. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, с грозами», – поделился Леус в свое телеграм-канале.

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По словам эксперта, в столице при этом будет 25–27 градусов тепла, а в Подмосковье — до плюс 23–28. Добавим, что МЧС Москвы распространило штормовое предупреждение. В период с 16:00 18 июля с сохранением до 11:00 19 июля в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, гроза, в дневные и вечерние часы с градом. Усиление юго-западного и западного ветра с порывами 17-20 м/с.