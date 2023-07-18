В Россию снова идут аномальные холода — плюс 7, гроза и ураганы

Не успели мы погреться, как на Москву снова надвигается аномальный холод, который продержится в регионе еще несколько дней.

Во вторник, 18 июля, в столице будет жарко, но к вечеру существенно похолодает, пойдет дождь с грозой. Лить будет всю ночь, а в среду нас ждет прохлада со штормовым ветром.

«Этот фронтальный раздел принесет достаточно много осадков. Местами ожидается до четверти месячной нормы», — заявил синоптик Александр Шувалов.

Температура воздуха едва будет достигать 18 градусов тепла днем. А ночью — опускаться до 7. Для конца июля эта погода не свойственна.

В близлежащих регионах погода будет такой же — это Ярославль, Тверь, Владимир и Пенза.

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