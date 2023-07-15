Со дня на день начнется настоящая жесть в регионах: синоптики сделали экстренно заявление о погоде

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Как передает метеоцентр «Фобос», 16 июля местами в регионах Центрального федерального округа ожидаются небольшие дожди и температура воздуха до +24 градусов. Ненастная погода сменится ясным небом и теплом уже в начале следующей рабочей недели, но ненадолго.

Синоптики также предупредили что днем 18 июля в европейскую часть страны придет холодный циклон. Это приведет к грозовым дождям, а температура упадет до +22 градусов.