После 40-градусной жары пойдет снег: синоптики дали новый ужасающий прогноз погоды для россиян

В России погода часто удивляет. Этим летом уже была сильная жара, а также ливни и заморозки. Недавно резко похолодало в Москве. Примечательно, что Теперь синоптики поделились прогнозом, который оказался неутешительным. После недавней изнуряющей жары под 40 градусов россияне увидели снег.

Это коснется Самарской области, где недавно воздух прогрелся до +38 градусов, а теперь же местные жители увидели сугробы на крыльце. Аномалию заметили в Кинель-Черкассах. Стоит отметить, что снег в этом регионе летом — аномальное явление.