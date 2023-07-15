После 40-градусной жары пойдет снег: синоптики дали новый ужасающий прогноз погоды для россиян

В России погода часто удивляет. Этим летом уже была сильная жара, а также ливни и заморозки. Недавно резко похолодало в Москве. Примечательно, что Теперь синоптики поделились прогнозом, который оказался неутешительным. После недавней изнуряющей жары под 40 градусов россияне увидели снег.
Это коснется Самарской области, где недавно воздух прогрелся до +38 градусов, а теперь же местные жители увидели сугробы на крыльце. Аномалию заметили в Кинель-Черкассах. Стоит отметить, что снег в этом регионе летом — аномальное явление.
На этот раз погода изменится и в Центральной России. Синоптики отмечают, что россиянам стоит ждать похолодания к 20-м числах июля. Температура снизится в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Причиной стал циклон, который принесет дожди.
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«В среду начнется другой климатический процесс, а именно — очередная серия циклонов. Циклон будет перемещаться с северо-запада.
Северные ветра принесут понижение температуры <...> В среду и четверг температура будет от 19 до 24 градусов тепла. В пятницу, субботу и воскресенье температура в столице будет от +18 до +22 градусов», — цитирует метеоролога news.ru.