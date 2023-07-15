Вниманию отдыхающих: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение 15 июля

Дожди не оставляют ни Москву, ни Кубань. Днем, 15 июля, Главное управление МЧС по Краснодарскому краю опубликовало штормовое предупреждение в южном регионе.

«До конца суток 15.07.2023 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Также в Кубани и других реках региона ожидается ожидаются подъемы уровней воды, а на морском участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над поверхностью воды.

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Спасатели напомнили гражданами стандартные правила безопасности при сильном ветре, ливне и паводке.