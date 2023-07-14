В некоторых регионах до 45 градусов: в Средиземноморье спрогнозировали сильную жару

Новость для тех, кто может позволить себе отпуск в средиземноморских странах. Во второй половине июля температура в этом регионе будет жаркой: в среднем, на 1-5 градусов выше обычных значений.

Такой прогноз опубликовала 13 июля Всемирная метеорологическая организация, подведомственная ООН.

«В течение следующих двух недель в средиземноморском регионе прогнозируются температуры выше нормы, – цитирует ТАСС прогноз ВМО. – Еженедельные аномалии будут находиться в пределах от одного до пяти градусов Цельсия. Суточные максимумы во многих местах будут часто превышать 35-40 градусов, на Ближнем Востоке и юго-востоке Турции местами будет до 45 градусов. Вероятно продолжение жары в августе».

В этой связи метеорологи предупредили о повышенном риске теплового удара и лесных пожаров.

Температуры поверхности воды в Средиземном море так же будут исключительно высокими, превышая в некоторых районах 30 градусов, сообщили в ВМО. Ожидается, что в западной части моря температура будет более чем на 4 градуса выше средних значений.