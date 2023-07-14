В 2023 году на черноморском побережье ожидается аномально долгий бархатный сезон

К середине июля вода в Черном море прогрелась до аномальных значений. В связи с этим ожидается, что предстоящий бархатный сезон будет необычно долгим. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«В этом году температура в Черном море очень высокая. Сейчас она оставляет в Геленджике, Анапе, Сочи 25 градусов, а такая температура по климату должна быть только в первой декаде августа. Вероятность длительного бархатного сезона велика, если уже сейчас такая высокая температура», - цитирует ТАСС научного руководителя организации Романа Вильфанда.

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Однако метеоролог добавил, что такая высокая температура также приводит к раннему началу сезона смерчей. Ведь чем теплее поверхность воды, тем выше вероятность появления таких погодных явлений. Пока что смерчи в море возникают в течение 10-30 секунд и не выходят на берег.