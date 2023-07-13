Синоптики пообещали аномальные холода в Москве в середине лета: назван срок, когда тепло вернется в столицу

В России погода часто удивляет. Еще недавно жители Москвы изнывали от жары. Но середина лета была омрачена приходом аномальных холодов. 13 июля столицу накрыл арктический циклон. По информации синоптиков, максимальная температура воздуха составит плюс +10...+13 градусов. Этот день может стать самым холодным за последнее время.
Также удар арктического вторжения был нанесен по северу страны. В Мурманской и Архангельской областях и в Карелии по ночам начались заморозки, а в Ленинградской области воздух остыл до +3. Пока в Москве ночами температура держится около +10 градусов.
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По расчетам Гидрометцентра России, уже к выходным вернется летняя погода в столицу. 15 июля ожидается потепление до +21…+23 градусов, а 16 июля будет уже до +25. Москвичи смогут насладиться солнечными днями.
Также уже на следующей неделе, прямо с понедельника, 17 июля, вернется знойная жара. Синоптики обещают +29 градусов, пишет KP.ru.