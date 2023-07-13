Синоптики пообещали аномальные холода в Москве в середине лета: назван срок, когда тепло вернется в столицу

Также удар арктического вторжения был нанесен по северу страны. В Мурманской и Архангельской областях и в Карелии по ночам начались заморозки, а в Ленинградской области воздух остыл до +3. Пока в Москве ночами температура держится около +10 градусов.

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По расчетам Гидрометцентра России, уже к выходным вернется летняя погода в столицу. 15 июля ожидается потепление до +21…+23 градусов, а 16 июля будет уже до +25. Москвичи смогут насладиться солнечными днями.

Также уже на следующей неделе, прямо с понедельника, 17 июля, вернется знойная жара. Синоптики обещают +29 градусов, пишет KP.ru.