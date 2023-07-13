Ураганы, сели и пожары: какие еще погодные катаклизмы свалятся на Россию в июле

В июле в России обычно случаются самые громкие природные катаклизмы. Это потопы, лесные пожары и ураганы. 2023-й год — не исключение.

Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России заявили, что в ближайшее время в Иркутской области возможны подтопления. А на Кубани — схождения селей из-за обильных дождей.

На Урале и в Приволжье будет жара. Столбики термометров в некоторых местах могут достигнуть 50 градусов. Из-за этого в центральной России могут случиться ураганы.

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