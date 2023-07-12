Самое страшное впереди: синоптики предупредили о серьезном похолодании в Москве

По словам синоптиков, самый холодный день в Москве выпадет на 13 июля. Об это поведал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что в столичном регионе температура воздуха опустится до 14 градусов.

«Нас ждет температурное дно», – добавил эксперт.

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Примечательно, что на данный момент температурный фон в столице уже соответствует началу сентября. Также ветер будет дуть западный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 13 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70 процентов.