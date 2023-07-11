Жуткий холод в июле: синоптики предупредили о возвращении заморозков в Россию

По словам специалистов, минувшая ночь отметилась отрицательными температурами в Мурманской области и Карелии (-0,5 и -1,1 градуса соответственно). Есть вероятность, что как минимум в ночь с 11 июля на 12 такие рекорды могут повториться. 15 лет не было таких показателей, сообщает портал «Метеоновости».

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Напомним, что ранее синоптики также предупредили москвичей о том, что 12 июля их ждет пока самый холодный этим летом день. Будет всего +15 градусов тепла. Более того, похолодание будет сопровождаться обильными осадками.