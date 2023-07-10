Просто идеально будет всю неделю: синоптики рассказали, какая погода придет в Москву с 10 июля

На этот раз жителям Москвы не придется страдать из-за зноя или дождей. По словам синоптика, ожидается понижение температуры до весьма комфортных отметок — 22-24 градуса.

«Жары не будет, будет вполне комфортно», — рассказал он, пишет news.ru.

Но любителям курортной погоде не стоит расстраиваться, так как жаркое лето вернется в Центральный федеральный округ. Синоптик отметил, что будет короткой.

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Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что приятная и комфортная погода прогнозируется в Калуге, Владимире и Рязани.

Однако в некоторых частях страны ожидаются катаклизмы. В Саранске, Арзамасе, Чебоксарах и Кирове прогнозируются грозы, залповые ливни и шквалистый ветер. А по Поволжью могут пройтись смерчи.