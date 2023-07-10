Арктический мешок! В Россию идет глубокая осень - синоптики бьют тревогу

В Россию посреди июля придет осенний холод. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Среда, по его словам, может стать самым холодным днем за последние 75 лет.

«Жители Москвы и всей Центральной России окажутся в арктическом мешке. Виной тому станет тыл циклона, куда будут прорываться разрозненные массивы кучево-дождевых облаков и настоящий осенний холод, который уже поступил на Русский север», - заявил он.

При этом Тишковец добавил, что погода начнет налаживаться уже в воскресенье, 16 июля.

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