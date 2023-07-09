На Россию надвигается рекордный холод, которого не было 75 лет

Синоптики бьют тревогу - на центральную часть России надвигается холод, которого не было 75 лет. Уже к среде, 12 июля, в Москве, Ярославле, Владимире и Твери температура воздуха днем не превысит 16 градусов.

Несколько дней также ожидаются дожди, грозы и сильные ветра.

Однако к воскресенью лето опомнится и на улице потеплеет. Нас ждет повышение градусов до 22.

- Вторая половина июля начнется еще одной волной прохлады, а затем вернутся комфортные +23…+28 градусов, - заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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