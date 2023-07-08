Погода в Москве: с 10 июля ожидается похолодание, нетипичное для середины лета

В начале второй недели июля в Москве ожидается похолодание. В дневные часы температура может опуститься до 16 градусов тепла, что характерно больше для первых чисел июня, чем для середины лета.

«Перемены уже начались, но по-настоящему резкими они станут с понедельника (10 июля, - Прим. авт.). Днем максимальная температура будет уже 18-20 градусов, воздушные массы с севера. Это на 1-2 градуса ниже нормы, а вот во вторник, среду аномалия будет 3-4 градуса. Температурный фон ожидается от 16 до 21 градуса днем. Это прохладно», - цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По словам синоптика, возвращения тепла не стоит ждать, минимум, до конца рабочей недели. Лишь к выходным температура приблизится к климатической норме: 20-25 градусов.

В течение всей рабочей недели прогнозируются облачность и местами небольшой дождь.