Гроза и смерчи над водой: отдыхающих в Сочи ожидает удар стихии

Новость для тех, кто отдыхает в Сочи или только едет на отдых. Администрация города-курорта предупредила о том, что 8-10 июля погода в популярном месте отпуска россиян испортится.

Прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 15–17 метров в секунду, в реках возможен подъем уровня воды, в горах — сели. Также в указанные даты на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

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Глава города перевел все службы в режим усиленной работы. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и быть особенно осторожными.

По материалам сайта sochi.ru