Погода в Москве на 7 июля: возможны гроза и град

7 июля москвичам лучше приготовиться к погодным ненастьям. Днем в столице обещают температуру 26-28 градусов и осадки, местами выходящие за рамки летнего дождика.

«Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза, град», - говорится на сайте Гидрометцентра.

В ночь на 8 июля температура воздуха опустится до +17, вероятность грозы сохранится.

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Начало следующей недели будет не таким уж жарким: 17-22 градуса днем и 10-15 градусов ночью. Кратковременные дожди будут поливать столицу вплоть до 12-го числа.