Солнце будет буквально «жарить»: Гидрометцентр предупредил о 42-градусном аномальном пекле

Россияне, отправившиеся к Черноморскому побережью, будут практически «запекаться». По словам эксперта, в Краснодарском крае воздух в ближайшие дни будет прогреваться до +39 градусов, духота не будет спадать даже ночью — прогнозируется до +24.

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Также 30-градусная жара ожидается на юге Урала и Приволжского федерального округа. До воскресенья, 9 июля, солнце будет палить в Воронежской области — до +33, в Калмыкии и Астраханской области — до +42 градусов, пишет «Интерфакс».