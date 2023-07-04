«Все очень серьезно»: Вильфанд назвал регионы, где ожидается ультрафиолетовая активность и предупредил о жаре

Вильфанд также предупредил, что в некоторых регионах страны ожидается высокий ультрафиолетовый индекс.

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По его словам, особенно нужно быть осторожными жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«Все очень серьезно с ультрафиолетовым индексом в ближайшие дни — 8–9 единиц (из 12 возможных)», — пояснил эксперт.

Также он добавил, что Сочи, Абхазии и Дагестана, то здесь в полуденные часы индекс будет достигать 10 единиц.

По словам специалиста, даже индекс в шесть единиц считается высоким. Именно такой синоптики спрогнозировали в Воронежской, Липецкой, Курской, Оренбургской, Самарской областях, сообщает ТАСС.