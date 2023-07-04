«Все очень серьезно»: Вильфанд назвал регионы, где ожидается ультрафиолетовая активность и предупредил о жаре

В России погода часто удивляется своей переменчивостью. В июле начались ливни. Многие расстроились, что лето будет испорчено. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву. Градус уже начал повышаться, а больше всего он будет ощущаться с 5 по 7 июля. Сначала будет +28 градусов, а потом все +30.
Вильфанд также предупредил, что в некоторых регионах страны ожидается высокий ультрафиолетовый индекс.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По его словам, особенно нужно быть осторожными жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
«Все очень серьезно с ультрафиолетовым индексом в ближайшие дни — 8–9 единиц (из 12 возможных)», — пояснил эксперт.
Также он добавил, что Сочи, Абхазии и Дагестана, то здесь в полуденные часы индекс будет достигать 10 единиц.
По словам специалиста, даже индекс в шесть единиц считается высоким. Именно такой синоптики спрогнозировали в Воронежской, Липецкой, Курской, Оренбургской, Самарской областях, сообщает ТАСС.