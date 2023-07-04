Готовьтесь изнывать от духоты: синоптики предупредили москвичей о приходе в столицу «огуречной» погоды

В России погода зачастую бывает непредсказуемой. Примечательно, что летом в Москве уже были как холодные, так и жаркие дни. В июле были сильные ливни. Однако теперь ожидается настоящая знойная 30-градусная жара.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова анонсировала приход в Москву необычно теплых ночей.
«В столичный регион приходит «огуречная» погода. Это когда ночи удерживаются теплыми, минимальная температура воздуха не ниже 13–15 градусов, а днем тепло, выше 23–25 градусов, и высокая влажность воздуха», – поделилась эксперт, пишет «Вечерняя Москва».
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Жителям столицы стоит готовиться к духоте. Напомним, что ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд признался, что по ночам температура воздуха будет превышать климатическую норму на целых 2,5-4 градуса.