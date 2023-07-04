Готовьтесь изнывать от духоты: синоптики предупредили москвичей о приходе в столицу «огуречной» погоды

В России погода зачастую бывает непредсказуемой. Примечательно, что летом в Москве уже были как холодные, так и жаркие дни. В июле были сильные ливни. Однако теперь ожидается настоящая знойная 30-градусная жара.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова анонсировала приход в Москву необычно теплых ночей.