Лето в самом разгаре: синоптики назвали россиянам дату прихода настоящей жары в Москву

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По словам эксперта, в начале следующей недели, 3 июля, температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов. А к концу рабочей недели, к 14 июля, стоит ожидать все +30 градусов.

Тишковец отметил, что температура будет на несколько градусов выше климатической нормы. При этом ожидаются кратковременные дожди, пишет MK.RU.