Лето в самом разгаре: синоптики назвали россиянам дату прихода настоящей жары в Москву

В России погода часто бывает переменчивой. Это лето уже не раз удивило жителей Москвы. Июнь завершился сильными ливнями. Но теперь грядет еще одна волна жары. Жителям столичного региона рассказали, когда придется по-настоящему летняя погода. Информацией поделился ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По словам эксперта, в начале следующей недели, 3 июля, температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов. А к концу рабочей недели, к 14 июля, стоит ожидать все +30 градусов.
Тишковец отметил, что температура будет на несколько градусов выше климатической нормы. При этом ожидаются кратковременные дожди, пишет MK.RU.