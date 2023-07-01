Знойная жара накроет Якутию и Москву: синоптики рассказали об аномальной погоде в России

В России погода часто преподносят сюрпризы. Примечательно, что июль начался с прихода жары. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам тропическую жару на следующей неделе. После ливней настанет душная атмосфера.
«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие: 14–16 градусов в спальных районах Москвы, а центре города –17–19. Просто тропически теплые ночи», – поделился эксперт, пишет РИА Новости.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
А вот в Якутии уже стоит жара. Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Алина Котилевская призналась, что такая погода считается аномальной. По ее словам, там температура на 8-10 градусов выше нормы. На данный момент в центре республики максимальная температура выше 30 градусов тепла.
«Температура 34-35 градусов является рекордной», – передает слова Котилевской NEWS.RU.