Знойная жара накроет Якутию и Москву: синоптики рассказали об аномальной погоде в России

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А вот в Якутии уже стоит жара. Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Алина Котилевская призналась, что такая погода считается аномальной. По ее словам, там температура на 8-10 градусов выше нормы. На данный момент в центре республики максимальная температура выше 30 градусов тепла.