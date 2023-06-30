Погода в июле: на половине территории России температура поднимется выше нормы

На половине территории России в июле ожидается среднемесячная температура выше климатической нормы. Речь идет о востоке Заволжья, Западном Урале, востоке Красноярского края, а также Якутии, Забайкальском и Приморском краях, Амурской области и Магаданской областях.

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Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на большей части страны среднее количество осадков за месяц будет соответствовать норме. Но на юге Приволжского федерального округа, центре Урала, востоке Якутии ожидается их дефицит. А в Ставропольском, Алтайском краях, Архангельской, Кемеровской областях и на востоке Камчатского края будет ощущаться избыток дождей.

Отрицательных аномалий на территории России не прогнозируется.

По материалам ТАСС