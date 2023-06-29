Погода всех расстроила: синоптики рассказали, сколько дней продлятся дожди и грозы в Москве

В России погода часто удивляет граждан. Особенно часто происходят перепады температуры в этом году в Москве. Это лето уже показало 30-градусную жару. А вот 29 июня в столице начались дожди. С ночи стал лить ливень, а потом началась гроза.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве наконец-то перестанет лить дождь.
По словам эксперта, улучшения погоды не стоит ждать раньше 1 июля, потом точно будет ясно и сухо.
А вот 30 июня еще будет достаточно прохладно, днем столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. И весь день будут идти дожди.
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«Скорее всего, они начнутся после 12 часов и продлятся до 21 часа. За день может выпасть значительное количество осадков, где-то 5-10 миллиметров. <...> В воскресенье столбики термометров в Москве покажут +24...+25 градусов. В понедельник и вторник, 3 и 4 июля, воздух прогреется до +25...+27 градусов», — поделилась метеоролог, пишет «Москва 24».