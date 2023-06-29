Погода всех расстроила: синоптики рассказали, сколько дней продлятся дожди и грозы в Москве

По словам эксперта, улучшения погоды не стоит ждать раньше 1 июля, потом точно будет ясно и сухо.

А вот 30 июня еще будет достаточно прохладно, днем столбик термометра не поднимется выше +20 градусов. И весь день будут идти дожди.

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