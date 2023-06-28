Это будет двухдневный кошмар — оставайтесь дома: жителей Москвы предупредили о надвигающейся непогоде

Погода в России зачастую удивляет своей переменчивостью. Этим летом в Москве уже были как холодные дни, так и очень жаркие. Недавно синоптики заговорили о том, что конец июня принесет сюрпризы. Татьяна Позднякова, главный специалист московского метеобюро, сообщила, что 29 и 30 июня в Москве ожидается выпадение почти половины месячной нормы осадков.
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По словам эксперта, в ночь на четверг местами возможны сильные дожди с грозой и порывами ветра, и количество осадков может достигать 20 миллиметров. А в последний день месяца интенсивность дождя в течение дня уменьшится, но количество осадков будет большое.
Позднякова пояснила, что такие ливни будут вызваны приближающимся циклоном, пишет РИА Новости.
Жителям Москвы строит оставаться дома, чтобы не столкнутся с разбушевавшейся стихией.