Это будет двухдневный кошмар — оставайтесь дома: жителей Москвы предупредили о надвигающейся непогоде

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По словам эксперта, в ночь на четверг местами возможны сильные дожди с грозой и порывами ветра, и количество осадков может достигать 20 миллиметров. А в последний день месяца интенсивность дождя в течение дня уменьшится, но количество осадков будет большое.

Позднякова пояснила, что такие ливни будут вызваны приближающимся циклоном, пишет РИА Новости.

Жителям Москвы строит оставаться дома, чтобы не столкнутся с разбушевавшейся стихией.