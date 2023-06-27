Похолодание и аномальные ливни: синоптики предупредили жителей Москвы о резком ухудшении погоды

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«В ночь на четверг — сплошная облачность, дождь местами сильный, условия для грозы, температура — плюс 12-14, а в центре города — до плюс 17 <…> День тоже будет облачный, местами сильный дождь, гроза, температура еще ниже — плюс 18-20 градусов. Такой день для конца июня прохладный, но за счет теплой ночи средняя температура будет всего на градус ниже нормы», — поделился метеоролог АГН, пишет «Москва».

К слову, 30 июня еще могут быть остаточные дождевые явления, а 1 июля в течение дня осадки будут, но незначительные, утверждают синоптики. А уже в воскресенье, 2 июля, погода ожидается хорошая.