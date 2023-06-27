Похолодание и аномальные ливни: синоптики предупредили жителей Москвы о резком ухудшении погоды

В России погода зачастую удивляет. Порой она оказывается очень непредсказуемой. На этот раз конец июня приготовил сюрприз для жителей Москвы. Жаркая погода сменится сильными дождями. Только за один день может выпасть до 20 мм осадков, когда месячная норма составляет 77 мм. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что уже 29 июня столицу накроют ливни.
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«В ночь на четверг — сплошная облачность, дождь местами сильный, условия для грозы, температура — плюс 12-14, а в центре города — до плюс 17 <…> День тоже будет облачный, местами сильный дождь, гроза, температура еще ниже — плюс 18-20 градусов. Такой день для конца июня прохладный, но за счет теплой ночи средняя температура будет всего на градус ниже нормы», — поделился метеоролог АГН, пишет «Москва».
К слову, 30 июня еще могут быть остаточные дождевые явления, а 1 июля в течение дня осадки будут, но незначительные, утверждают синоптики. А уже в воскресенье, 2 июля, погода ожидается хорошая.