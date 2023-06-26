Жители Москвы смогут наслаждаться теплой погодой до конца июня: прогноз синоптиков — жара и грозы

В России погода зачастую удивляет своей переменчивостью. В начале июня было прохладно, а потом настала знойная жара. Теперь Росгидромет сообщил, что жители Москвы смогут насладиться теплой до конца месяца. Однако будут грозы и дожди. Самым благоприятным периодом станет с 26 июня по 28, так как будет стоять жара от 25 до 27 градусов. Днем порывы ветра будут достигать 6–11 метров в секунду.
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Потом конец недели будет несколько прохладнее. В четверг, 29 июня, и в пятницу, 30 июня, в город придут ливни и грозы, а столбики термометров упадут на 2–3 градуса.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе в Москве ожидается комфортная погода без осадков, столбики термометров покажут до 26 градусов. Также синоптики отмечают, что возможна засуха.