Дожди и облачность: Гидрометцентр рассказал о погоде на школьный выпускной в Москве

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По словам эксперта, погода будет достаточно приятной в праздничный день для школьников. Но ожидаются дожди, которые не должны испортить настроение, так как будут кратковременными, а столбик термометра поднимется до +23 градусов, в ночь на воскресенье ожидается около +14.