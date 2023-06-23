Дожди и облачность: Гидрометцентр рассказал о погоде на школьный выпускной в Москве

Погода в России зачастую преподносит сюрпризы. Этим летом жители Москвы уже почувствовали перепады температуры. Недавно настала настоящая жара, но постепенно термометры стали показывать около 20 градусов тепла, а 23 июня прошли ливни. Но научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд порадовал московских выпускников своим прогнозом на 24 июня.
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По словам эксперта, погода будет достаточно приятной в праздничный день для школьников. Но ожидаются дожди, которые не должны испортить настроение, так как будут кратковременными, а столбик термометра поднимется до +23 градусов, в ночь на воскресенье ожидается около +14.
«В субботу будет облачно, с прояснениями, кратковременные и небольшие дожди. Выпадет совсем мало осадков. Днем 24 июня ожидается плюс 21-23 градуса, ночь на воскресенье будет тоже комфортная — плюс 12-14 градусов. <…> Температура комфортная, хоть и без ясного неба и жаркого солнца», — пояснил Вильфанд, пишет ТАСС.