«Советую запасаться водой»: синоптик предупредил о надвигающейся засухе в июле, которая бывает раз в восемь лет

В России погода часто удивляет своей переменчивостью. Это лето уже успело озадачить жителей Москвы. Сначала было прохладно, а потом настала жаркая погода около 27 градусов тепла. Но синоптики предупреждали, что придут дожди к концу июня. А вот ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец эксклюзивно для сайта Teleprogramma.pro, какая погода в столице будет в июле.
Для начала эксперт опроверг слухи о том, что это лето станет самым жарким за последние 150 лет.
«Это говорили жулики и пройдохи», – отметил Тишковец.
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«Вот этот образовавшийся дефицит осадков в июне станет прологом к засухе в июле. Я думаю, по самым оптимистичным оценкам в средних широтах русской равнины дождей едва ли выпадет половина от средних параметров метеостатистики. Таким засушливым июль в среднем бывает не чаще раз в восемь лет.
По температурному фону он должен быть на один или два градуса теплее, чем обычно бывает в этом месяце. Норма ночью 10-15 градусов тепла, а днем 22-27. Для выпускников, для школьников июль будет не по сезону солнечным, идеальным месяцем для отдыха.
А вот для работников МЧС июль станет горячей порой из-за максимальной пожарной опасности в лесных массивах. А вот дачникам советую запасаться водой, с этим будет дефицит», – заявил эксперт.