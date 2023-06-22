Срочно укрывайте посадки: Гидрометцентр раскрыл неутешительный прогноз погоды с ливнями и градом

В России погода зачастую преподносит сюрпризы. Этим летом июнь порадовал жаркой погодой не только Москву, но и Санкт-Петербург. Там стоит 30-градусная жара. Начальник петербургского Гидрометцентра Александр Колесов дал новый прогноз, предупредив о непогоде. По словам эксперта, 22 июня в культурной столице резко изменится погода во второй половине дня.
Синоптик отметил, что возможен град, поэтому огородникам, если есть возможность, лучше укрыть посадки, чтобы их спасти.
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«Кратковременные дожди, ливни, местами грозы и град, с усилением ветра при грозах до 15-20 м/с пройдут по территории Ленинградской области и во второй половине дня в Санкт-Петербурге.
После прохождения атмосферного фронта температура воздуха понизится. В последующие двое суток максимальная температура в Санкт-Петербурге — всего +20…+23 градуса, кратковременные дожди будут наблюдаться», — рассказал метеоролог в своем Telegram-канале.