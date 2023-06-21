На эти регионы обрушится сильнейший циклон с ливнями и ураганным ветром уже совсем скоро: из дома лучше не выходить

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По словам синоптиков, влияние циклона с 22 по 24 июня ощутят жители в Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Именно там прогнозируются сильнейшие дожди с грозами, а порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду.

Также стоит готовиться к непогоде жителям Калининградской области. По данным метеоцентра, в регионе ожидаются кратковременные, но сильные дожди с грозой, а также понижение температуры на 5-6 градусов.