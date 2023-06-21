Температуры упадут, улицы затопит: синоптики резко изменили прогноз для Москвы на выходные — будет ужас

В России часто погода преподносит сюрпризы. Это лето не стало исключением. Пока многие ждали аномальной жары и духоты, синоптики поменяли прогноз. Теперь россиянам стоит готовиться к худшему. Теплая погода, которая установилась в Центральном регионе, сменится понижением температуры и обильными осадками.
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В Москве синоптики поделились прогнозом на 23 июня. Они обещают, что столбики термометров упадут с нынешних +24 градусов максимум до +17. При этом в течение всего дня может выпасть до 24 мм осадков, что приведет к подтоплению некоторых улиц, сообщает PRIMPRESS.
Такая же погода прогнозируется в соседних с Московской областях, а также в Санкт-Петербурге. Однако в культурной столице, возможно, многие обрадуются смене погоды, поскольку до этого в городе стояла 29-градусная жара.