Температура взлетит до +50 градусов: Гидрометцентр сделал важное заявление о погоде этим летом

В России погода часто бывает непредсказуемой. Не раз лето началось с достаточно прохладной погоды, а потом настало долгожданное тепло. Однако некоторые синоптики стали утверждать, что грядет целое климатическое испытание и якобы термометры покажут сумасшедшую отметку в +50 градусов. Замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев прокомментировал возможность такого развития событий.
В социальных сетях и мессенджерах стали утверждать, что температура воздуха превысит отметку в 45 градусов и будет держаться более месяца. Однако эксперт посчитал это маловеротяным.
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«Это какая-то журналистская утка. Такие категоричные высказывания у метеорологов вызывают некоторое отторжение, потому что слишком высока здесь доля неопределенности и слишком скромна сегодня успешность долгосрочных прогнозов, чтобы такое предсказать», — заявил Киктев, пишет URA.RU.
Напомним, что накануне в Гидрометцентре наоборот сообщили, что в ряде регионов России похолодает.