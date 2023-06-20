Температура взлетит до +50 градусов: Гидрометцентр сделал важное заявление о погоде этим летом

В социальных сетях и мессенджерах стали утверждать, что температура воздуха превысит отметку в 45 градусов и будет держаться более месяца. Однако эксперт посчитал это маловеротяным.

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«Это какая-то журналистская утка. Такие категоричные высказывания у метеорологов вызывают некоторое отторжение, потому что слишком высока здесь доля неопределенности и слишком скромна сегодня успешность долгосрочных прогнозов, чтобы такое предсказать», — заявил Киктев, пишет URA.RU.

Напомним, что накануне в Гидрометцентре наоборот сообщили, что в ряде регионов России похолодает.