Такого не было больше 100 лет: москвичей предупредили об аномально холодной ночи в день солнцестояния

Холодно станет в Москве и области. Столбики термометров в этом регионе опустятся до +3 градусов. По словам синоптика, это на грани нового рекорда. В последний раз такое наблюдалось в 1910 году.

«Виновник — скандинавский антициклон», —сказала Татьяна Позднякова.

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По ее словам, причиной такой погоды являются вихри с высоким давлением, которые несут теплую и ясную погоду, сталкивающиеся с потоком холодных воздушных масс. В результате днем воздух быстро прогревается, а ночью — так же быстро остывает, пишет «Комсомольская правда».