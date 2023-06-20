Такого не было больше 100 лет: москвичей предупредили об аномально холодной ночи в день солнцестояния

Лишь недавно настало настоящее лето, воздух стал прогреваться до 30 градусов тепла. Однако теперь синоптики предупреждают, что грядут дожди и похолодание. Резкое изменение случится в день солнцестояния. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что аномально холодная ночь ожидается 21 июня.
Холодно станет в Москве и области. Столбики термометров в этом регионе опустятся до +3 градусов. По словам синоптика, это на грани нового рекорда. В последний раз такое наблюдалось в 1910 году.
«Виновник — скандинавский антициклон», —сказала Татьяна Позднякова.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
По ее словам, причиной такой погоды являются вихри с высоким давлением, которые несут теплую и ясную погоду, сталкивающиеся с потоком холодных воздушных масс. В результате днем воздух быстро прогревается, а ночью — так же быстро остывает, пишет «Комсомольская правда».