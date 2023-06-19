Готовьтесь к неприятным переменам: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Москве

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«В субботу, 24 июня, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Но на температуре это не особо скажется, ведь ночные показатели останутся в пределах плюс 16–20 градусов, а днем – плюс 22–25 градусов. Ветер западный, умеренный», – поделилась специалист, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что пока в городе также будет жара с температурой около +25...+27 градусов днем, а вечером будет до +10...+15 градусов.