Готовьтесь к неприятным переменам: синоптик предупредил о резкой смене погоды в Москве

В России погода часто преподносит сюрпризы. Начало лето расстроило жителей Москвы, так как было холодно. Лишь к середине июня температура стала прогреваться до 30 градусов тепла. Однако этим осталась наслаждаться недолго. Метеоролог Надежда Точенова рассказала, когда жаркую и сухую погоду встолице сменят дожди, сопровождающиеся похолоданием.
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«В субботу, 24 июня, ожидаются переменная облачность, небольшой дождь. Но на температуре это не особо скажется, ведь ночные показатели останутся в пределах плюс 16–20 градусов, а днем – плюс 22–25 градусов. Ветер западный, умеренный», – поделилась специалист, пишет «Вечерняя Москва».
Напомним, что пока в городе также будет жара с температурой около +25...+27 градусов днем, а вечером будет до +10...+15 градусов.