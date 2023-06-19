Ситуация становится тревожной: синоптики призвали россиян готовиться к худшему этим летом

В России погода часто преподносить сюрпризы. Уже ходили слухи, что лето 2023 года может стать самым жарким за 150 лет. Синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что несколько регионов страны могут начать страдать из-за засухи. Он рассказал о том, что в последние месяцы в Центральных регионах России выпало минимальное значение осадков. Из-за этого прогнозы на урожай с каждым днем становятся все печальнее.
«По осадкам наблюдается явный недобор: на текущий момент дождей там оказалось существенно меньше положенного. Например, в Московской и Владимирской областях в осадкомеры метеорологов попало около четверти от месячной нормы, а в Смоленской, Рязанской, Тверской и Тульской областях выпало и вовсе от 4 до 9% июньской нормы.
Учитывая недостаток осадков и в последние два весенних месяца, а апрель принес лишь 80% от положенного, а май – 55–65%, впору говорить о формировании засухи», – сообщил синоптик.
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Он также добавил, что пока дождей не стоит ждать. По словам эксперта бушующая жара в центральных областях европейской части страны скоро пойдет на спад и наступит более комфортная близкая к климатической норме температура. Леус поделился прогнозом в своем Телеграм-канале