Ситуация становится тревожной: синоптики призвали россиян готовиться к худшему этим летом

«По осадкам наблюдается явный недобор: на текущий момент дождей там оказалось существенно меньше положенного. Например, в Московской и Владимирской областях в осадкомеры метеорологов попало около четверти от месячной нормы, а в Смоленской, Рязанской, Тверской и Тульской областях выпало и вовсе от 4 до 9% июньской нормы.

Учитывая недостаток осадков и в последние два весенних месяца, а апрель принес лишь 80% от положенного, а май – 55–65%, впору говорить о формировании засухи», – сообщил синоптик.