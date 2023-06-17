В 2023 году уже не раз происходили природные катаклизмы. Примечательно, что синоптики регулярно говорят об аномальной погоде. И пока в Москву пришла 30-градусная жара, на Кубани могут начаться сильные ливни.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков подготовил отпускников к тому, что в ближайшие дни июня есть большой риск того, что природа может подпортить отдых в Сочи.