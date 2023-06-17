Сильные ливни и потопы: синоптики предупредили тех, кто едет на Кубань в июне – отдых может быть испорчен

Фото: Global Look Press

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал, какие неприятные сюрпризы готовит природа.

В 2023 году уже не раз происходили природные катаклизмы. Примечательно, что синоптики регулярно говорят об аномальной погоде. И пока в Москву пришла 30-градусная жара, на Кубани могут начаться сильные ливни. 

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков подготовил отпускников к тому, что в ближайшие дни июня есть большой риск того, что природа может подпортить отдых в Сочи.

Эксперт отметил, что пока погода неустойчивая, поэтому повышен риск того, что произойдут наводнения из-за выхода рек из берегов. По его словам в Сочи опасны все реки. 

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«Теоретически они все могут выходить из берегов в период неустойчивой погоды, которая сопровождается ливневыми дождями, местами сильными <…> В ближайшее время может быть повторение чего-то серьезного. Неустойчивая погода в Сочи сохраняется», — поделился синоптик, пишет сайт URA.RU.

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