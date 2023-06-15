Лучше успеть насладиться: Гидрометцентр сообщил, сколько продержится знойная жара в Москве

В России погода редк бывает стабильной. Жители центрального региона уже привыкли к перепадам температуры. Это лето не стало исключением. Июнь начался с прохлады и дождей, лишь недавно на улицах Москвы стало по-настоящему жарко.

Примечательно, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о надвигающейся 30-градусной жаре, но добавила, что она не задержится.