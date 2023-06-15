Лучше успеть насладиться: Гидрометцентр сообщил, сколько продержится знойная жара в Москве

Фото: Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд признался, что температура начнет понижаться уже скоро.

В России погода редк бывает стабильной. Жители центрального региона уже привыкли к перепадам температуры. Это лето не стало исключением. Июнь начался с прохлады и дождей, лишь недавно на улицах Москвы стало по-настоящему жарко.

Примечательно, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о надвигающейся 30-градусной жаре, но добавила, что она не задержится.

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«С четверга температура поднимется до 26-28. В пятницу будет такая же температура, как и в четверг. В субботу — 29-30 градусов», — поделился синоптик.

По его словам, похолодает уже с первых дней следующей недели, с 19 июня, сообщает news.ru. Будет уже около плюс 20-25 градусов. По словам Вильфанда, температура вернется к своей норме. 

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