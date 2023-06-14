Синоптики бьют тревогу: аномальная сорокоградусная жара начнет бушевать в ряде регионов страны

И первыми почувствуют летнюю погоду в Саратовской области, где воздух прогреется до +37 градусов. При этом синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Также в Псковской области до 18 июня метеорологи прогнозируют жару до +30 градусов.

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«Дневные температуры высокие — от +20 до +27°C. В отдельные дни прогрев может быть до +30°C», — цитирует «Псковская лента новостей» синоптика Талу Нещадимову.

С 16 июня и до 18 числа изнывать от зноя будут и жители Приморья. Эксперты заверяют, что уже к предстоящим выходным термометры покажут до +36…+40 градусов.