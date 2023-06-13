Дышать станет тяжело: жителей Москвы предупредили о наступлении изнуряющей жары

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд признался, что температура будет расти стремительно. Он рассказал, что зной накроет город с 14 июня. Такая же погода будет и в соседних городах.

По словам Вильфанда, воздух прогреется до плюс 26–28 градусов, а местами столбики термометра могут достигать и 30 градусов. Находиться в духоте придется до начала следующей недели.