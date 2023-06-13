Дышать станет тяжело: жителей Москвы предупредили о наступлении изнуряющей жары

В России погода часто преподносит сюрпризы. Порой бывают резкие перепады температуры. Примечательно, что многие люди ждали наступления тепла, но первые недели июня в Москве оказались холодными, не обошлось без дождей. На этот раз синоптики рассказали, что долгожданная жара уже близко.
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд признался, что температура будет расти стремительно. Он рассказал, что зной накроет город с 14 июня. Такая же погода будет и в соседних городах.
По словам Вильфанда, воздух прогреется до плюс 26–28 градусов, а местами столбики термометра могут достигать и 30 градусов. Находиться в духоте придется до начала следующей недели.
«Со вторника начинается решительное наступление лета — дневные температуры будут уже плюс 21–23 градуса. 14-го числа воздух ночью будет прогреваться до 8–13 градусов, а днем — до 24–26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26–28 градусов», — сообщил эксперт, пишет ТАСС.