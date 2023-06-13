Суровые дни приближаются: сразу 11 регионов России ждет аномальный холод — июнь неприятно удивит

В России погода часто удивляет своей переменчивостью. Не так давно все ждали жаркого лета, но июнь выдался достаточно холодным. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд признался, что июнь в этом году будет аномальным. На большую часть страны обрушится холодный фронт. Отмечается, что мечтами температура воздуха опустится ниже ноля.
В ближайшие две ночи – 13 и 14 июня – термометры покажут до -2...-5 градусов. Синоптик отметил, что это случится в регионах, где ранее две недели стояла жаркая погода. теперь он прогнозирует там заморозки.
Вильфанд отметил, что резкое похолодание и заморозки накроют такие области, как Кемеровская, Томская, Челябинская областях и Пермский край.
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Он добавил, что к холоду нужно подготовится жителям в районах Уральского и Приволжского федеральных округов в ближайшие ночи.
«Заморозки до -2 градусов также ожидаются в Иркутской, Курганской, Свердловской, а на юге Тюменской области они будут до -5 градусов. В Татарстане, Башкортостане также будут заморозки до -3 градусов», – пояснил синоптик, пишет ТАСС.