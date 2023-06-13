Суровые дни приближаются: сразу 11 регионов России ждет аномальный холод — июнь неприятно удивит

В ближайшие две ночи – 13 и 14 июня – термометры покажут до -2...-5 градусов. Синоптик отметил, что это случится в регионах, где ранее две недели стояла жаркая погода. теперь он прогнозирует там заморозки.

Вильфанд отметил, что резкое похолодание и заморозки накроют такие области, как Кемеровская, Томская, Челябинская областях и Пермский край.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Он добавил, что к холоду нужно подготовится жителям в районах Уральского и Приволжского федеральных округов в ближайшие ночи.