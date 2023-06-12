Заморозки в июне: Гидрометцентр расстроил россиян сильнейшим похолоданием до минус пяти градусов

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Гидрометцентр сообщил, что в Томской области 13-14 июня температура воздуха в ночное время упадет до минус двух градусов.

Также заморозки ожидаются и в Татарстане. Во вторник, 13 июня, воздух может остынуть до нуля градусов, по данным inkazan.ru.

Синоптики отметили, что холоднее всего будет в Омской области. 15 июня там ждут холодов до минус пяти градусов, передает runews24.ru.