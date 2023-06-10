В России погода бывает переменчивой. Порой погода меняется кардинально. И начало лета в стране выдалось достаточно холодным в центральной части страны. В Гидрометцентре отметили, что 8 и 9 июня Приморский край стал утопать в грозах и ливнях, а также там был шквалистый ветер. Метеоролог Роман Вильфанд признался, что ожидаются опасные «взрывные» ливни ожидаются и в других регионах.
По словам эксперта, в Приморье прошел настоящий тропический ливень. Это произошло из-за слияния двух циклонов: один вышел на Японские острова, другой образовался на севере Китая. Научный руководитель Гидрометцентра России пояснил, что столкновение двух воздушных масс, холодного и теплого воздуха, и привело к сильнейшим осадкам.
Метеоролог добавил, что фронт повлияет и на погоду 10 июня. В Приморском крае снова пройдут дожди, но не такие сильные. Добавлять неприятностей будет ветер, который будет дуть до 20 метров в секунду, а также грозы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Тем временем в Сибири стоит 40-градусный зной. Однако Вильфанд отметил, что на юге Западной Сибири прогнозируются сильные ливни, грозы, усиление ветра до 22-25 метров в секунду.
«Вчера очередные рекорды установлены в Томской, Новосибирской областях, на Алтае. А Красноярске +35…+38 градусов, на Алтае до +40 градусов. И когда после такой жары приходит даже умеренно прохладный воздух, это понижение температуры приводит к опаснейшим явлениям. Потому что возникают взрывные процессы. Во всех этих регионах прогнозируются и сильные ливни, и грозы, и усиление ветра до 25 метров в секунду» — заявил метеоролог.
Эксперт добавил, что также опасным регионом в плане осадков считается Краснодарский край. Там тоже будут идти сильные дожди 10 и 11 июня, но потом погода начнет улучшаться, пишет KP.ru.