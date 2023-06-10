По словам эксперта, в Приморье прошел настоящий тропический ливень. Это произошло из-за слияния двух циклонов: один вышел на Японские острова, другой образовался на севере Китая. Научный руководитель Гидрометцентра России пояснил, что столкновение двух воздушных масс, холодного и теплого воздуха, и привело к сильнейшим осадкам.

Метеоролог добавил, что фронт повлияет и на погоду 10 июня. В Приморском крае снова пройдут дожди, но не такие сильные. Добавлять неприятностей будет ветер, который будет дуть до 20 метров в секунду, а также грозы.

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Тем временем в Сибири стоит 40-градусный зной. Однако Вильфанд отметил, что на юге Западной Сибири прогнозируются сильные ливни, грозы, усиление ветра до 22-25 метров в секунду.

«Вчера очередные рекорды установлены в Томской, Новосибирской областях, на Алтае. А Красноярске +35…+38 градусов, на Алтае до +40 градусов. И когда после такой жары приходит даже умеренно прохладный воздух, это понижение температуры приводит к опаснейшим явлениям. Потому что возникают взрывные процессы. Во всех этих регионах прогнозируются и сильные ливни, и грозы, и усиление ветра до 25 метров в секунду» — заявил метеоролог.

Эксперт добавил, что также опасным регионом в плане осадков считается Краснодарский край. Там тоже будут идти сильные дожди 10 и 11 июня, но потом погода начнет улучшаться, пишет KP.ru.