Знойное лето придет: синоптики раскрыли, когда в Москве установится долгожданная жаркая погода

По словам синоптика, почти весь июнь температура воздуха будет нестабильна. Будут наблюдаться скачки температуры, а настоящая жара придет лишь в июле.

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Тишковец также подчеркнул, что после четырех дней похолодания в среду, 7 июля, в столице потеплело. Термометры покажут до +23,4 градусов, что соответствует климатической норме. На следующий день сохранится такая же теплая и сухая погода.

А 9 июня небо затянется тучами, придет атмосферный фронт. Несмотря на возможные кратковременные грозы и дожди, температура воздуха будет достаточно теплой, около плюс 20-25 градусов, пишет «РИА Новости».